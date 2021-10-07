В Delivery Club появилась возможность оплаты через SberPay

Возможность оплаты через SberPay стала доступна в Delivery Club. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать его на экране оплаты.

«Мы постоянно расширяем сеть партнеров. К SberPay уже подключено более 80 тысяч компаний. Cервис предоставляется бесплатно всем пользователям СберБанк Онлайн и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон. Бизнесу выгодно подключаться к SberPay, потому что благодаря удобству для пользователя клиенты более расположены совершать покупки и конверсия в продажи растет. Для присоединения к сервису никаких дополнительных настроек и действий со стороны продавца не требуется, если он уже пользуется интернет-эквайрингом Сбера», — рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Для использования SberPay не требуется дополнительная верификация карты, добавление ее в мобильный кошелек, что является его главным отличием от других систем мобильных платежей. Если у пользователя есть приложение СберБанк Онлайн и карта, выпущенная Сбером, ему автоматически становится доступна оплата с помощью.

«Экономия времени — главный запрос наших пользователей. Мы много работаем не только над тем, чтобы быстрее доставлять готовую еду и продукты, но и над удобством мобильного приложения. Подключение SberPay позволит владельцам карт Сбербанка оплачивать заказы еще удобнее и быстрее», — отметил директор по развитию бизнеса Delivery Club Олег Хаустов.

Сейчас пользователи Delivery Club могут оплатить доставку еды или заказы навынос пятью способами: введя данные своей карты, использовав Apple Pay, Google Pay, SberPay, а также списав накопленные бонусы СберСпасибо. Оплату наличными сервис Delivery Club отключил в марте 2020 года на фоне первой волны распространения коронавируса.