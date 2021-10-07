Россияне рассказали, в какое время года наиболее продуктивны на работе

Россияне рассказали, какое время года и какой день недели считают самыми продуктивными. Исследование проводил сервис по поиску работы SuperJob.

«Чаще всего россияне признаются, что наиболее эффективно работают зимой (22%). Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов. Лето — наименее продуктивный сезон: только 13% сообщили, что теплые дни способствуют их работе», — говорится в результатах опроса.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Затруднились оценить свою продуктивность в разное время года еще 35% россиян.

Также каждый пятый работающий по графику 5/2 с выходными в субботу и воскресенье заявил, что самый продуктивный для него день — вторник. 15% опрошенных наиболее хорошо справляются с задачи по средами, а 12% — по понедельникам. По пятницам и четвергам эффективно проходит работа у 9 и 8% респондентов.

Исследование проводилось во всех округах России среди 1600 человек, представляющих экономически активное население старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что россияне стали более продуктивными, перейдя на удаленный режим работы.