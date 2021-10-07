Дамблдор и Безумный Шляпник: россияне сравнили начальников с литературными героями

Россияне сравнили своих работодателей с литературными героями различных произведений. Больше всего людей отметили, что их работодатель похож на Павла Ивановича Чичикова, которому были присущи жадность, расчетливость и способность к манипуляции, сообщается в результатах опроса сервисов «Работа.ру» и «ЛитРес».

После Чичикова на втором месте оказался главный герой «12 стульев» Остап Бендер. 15% опрошенных указали, что именно на этого героя похож их начальник. Участники опроса охарактеризовали его как расчетливого (39%), манипулятора (32%) и авантюриста (30%). На третьем месте оказался Шерлок Холмс. Респонденты указали на такие качества, как ум (54%), справедливость (44%) и расчетливость (22%), отмечается в результатах опроса.

Также 11 % опрошенных сравнили своего начальника с Безумным Шляпником из «Алисы в Стране чудес». Около 10% назвали Большого Брата из антиутопии «1984».

Менее 10% получили такие герои, как Дон Карлеоне из романа «Крестный отец», Миранда Пристли из произведения «Дьявол носит Prada», Волан-де-Морт из серии книг о Гарри Поттере, Обломов из одноименной книги Ивана Гончарова и Альбус Дамблдор — директор Хогвартса, Школы Чародейства и Волшебства.

А вот среди руководителей мечты люди захотели увидеть Робин Гуда. Об этом сообщил каждый пятый опрошенный. Около 17% отметили, что начальник должен быть похож на Шерлока Холмса, а 15% выделили образ Альбуса Дамблдора.

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