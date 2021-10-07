Argus: запуск «Северного потока — 2» этой зимой вряд ли расширит поставки газа в Европу

Ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» этой зимой может не привести к расширению поставок российского газа в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет по газовому рынку международного ценового агентства Argus.

В документе говорится, что запуск газопровода в ближайшем будущем может привести лишь к перенаправлению поставок с других маршрутов, также идущих в европейские страны через Польшу или Украину, поскольку «возможности нарастить экспорт у России сейчас ограничены».

Агентство ссылается на то, что ранее российская компания «Газпром» подтвердила свой прогноз по объему экспорта газа в Европу на 2021 год и не ждет увеличения экспорта в случае начала эксплуатации СП2 в этом году.

В отчете также указано, что «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства по поставкам в Европу, но не повышает поставки сверх этого уровня, так как отдает предпочтение закачке газа для нужд российского рынка.

«Это в сочетании с низкими объемами инвестиций в добычу оставит «Газпрому» не так много возможностей для увеличения продаж на европейский рынок, хоть многие наблюдатели и интерпретируют это как политически мотивированную меру», — выразили мнение аналитики Argus.

В то же время в агентстве уверены, что «Газпром» сможет постепенно увеличивать поставки в европейские государства по мере того, как будут заполнены российские ПХГ.

Ранее специалист по мировому рынку нефти Мамдух Гассан Салама заявил, утверждения о том, что «Газпром» поставляет недостаточное количество газа в Европейский союз для манипулирования ценами, абсурдны, так как компания максимально выполняет свои контрактные обязательства

Он также же отметил, что одной из ошибок, которая привела к энергетическому кризису в Европе, является политизация процесса строительства газопровода «Северный поток — 2», а Россию пытаются обвинить в том, что именно из-за нее возник энергокризис в Европе.