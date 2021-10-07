Financial Times: цены на газ в Европе упали из-за заявления Путина

Заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации мировых цен на энергоносители привело к снижению стоимости газа в Европе. Об этом сообщает издание Financial Times.

Цены на газ после к закрытию торгов на бирже ICE после речи Путина опустились ниже $1250 за тысячу кубометров, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в $1920 за тысячу кубометров.

На совещании по вопросам энергетики президент России поддержал идею увеличить предложения на рынке энергоресурсов на фоне роста цен, но не в ущерб отечественной экономике.

«Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать», — заявил Путин.

В связи резким ростом цен на газ группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка стоимости в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

Британская ассоциация поставщиков и производителей энергии Energy UK в свою очередь предупредила жителей Королевства о том, что зима с 2021 на 2022 год станет тяжелой для потребителей и поставщиков энергетики из-за рекордно высоких цен на газ.

По данным Energy UK, с января 2021 года в стране из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 млн потребителей.