Минсельхоз России согласился отдать Узбекистану в аренду миллион гектаров земли

Пресс-служба Минсельхоза Узбекистана сообщила, что хочет арендовать российские поля, чтобы выращивать на них сельхозкультуры для собственного потребления. Как пишет РБК, в Министерстве сельского хозяйства РФ обсудили, как иностранцы могут арендовать российские земли.

В начале октября состоялась онлайн-встреча министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева и замминистра сельского хозяйства России Сергея Левина.

Ходжаев заявил, что его страна планирует арендовать у соседей 35 тыс. га «для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан». Выращивать хотят масличные, сою и пшеницу. Позже арендованную площадь планируется увеличить до 1 млн га.

Левин рассказал, что уже 23 региона уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекского проекта. По оценке представителя российского ведомства, в России есть около 8–13 млн га земли, которую можно ввести в сельхозоборот.

Ранее Минсельхоз зафиксировал рост экспортной пошлины на пшеницу из России. Увеличение пошлины, прежде всего, отражает проблему, с которой борется правительство — ростом цен на макароны и хлебобулочные изделия.