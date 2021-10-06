Меркель выразила сомнения в заинтересованности ЕС российским газом

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что Европа делает недостаточно заказов на российский газ. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС-Западные Балканы, сообщается на сайте правительства Германии.

«Есть ли какие-то заказы, которые Россия не выполняет? По моей информации <...> это не тот случай. Другими словами, нет заказов, по которым Россия сказала бы: мы не будем его вам доставлять, и уж точно не будем доставлять по украинскому трубопроводу. Россия может поставлять газ только на основе договорных отношений, а не просто так. Поэтому возникает вопрос: достаточно ли заказов или высокая цена на данный момент, возможно, причина не заказывать так много?» — сказала канцлер.

Она отметила, что все эти вопросы необходимо проанализировать до октябрьского Совета ЕС в Брюсселе, чтобы можно было «вернуться к этой теме».

В среду, 6 октября, цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров, обновив ранее рекорд в $1900 за тысячу кубов.

В то же время президент России Владимир Путин поддержал инициативу кабмина увеличить предложение природного газа на бирже Санкт-Петербурга, чтобы снизить ажиотажный спрос, вызванный ростом цен на топливо в Европе.