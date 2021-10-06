Путин согласился с идеей увеличить предложение газа на фоне ажиотажного спроса в Европе

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу кабмина увеличить предложение природного газа на бирже Санкт-Петербурга, чтобы снизить ажиотажный спрос, вызванный ростом цен на топливо в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу.

До этого Путин заявил, что РФ всегда была надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, а компания «Газпром» ни разу не отказывалась увеличивать поставки в европейские страны при наличии соответствующих заявок.

В среду, 6 октября, цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров, обновив ранее рекорд в $1900 за тысячу кубов.