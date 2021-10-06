Yahoo News Japan: удорожание газа в Европе вызвали погодные аномалии

Повышение стоимости природного газа в Европейских странах связано с аномальными изменениями погоды и техническими неполадками. Об этом пишет Yahoo News Japan.

В статье отмечается, что в странах Восточной Азии и Северной Америки в начале года установилась нетипично холодная погода, а летом в Азии была аномальная жара. Все это привело к увеличению расходов газа — на отопление и производство электроэнергии. Кроме того, были сбои в работе систем производства сжиженного газа.

Поэтому в настоящее время хранилища газа в странах Евросоюза и Великобритании заполнены на 72%, делает вывод автор публикации.

В материале подчеркивается, что резкое подорожание газа в Европе связано с экономическими факторами — оснований обвинять в росте цен Россию нет.

Автор считает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» поможет справиться с топливным кризисом.

«Если необходимо удержать цены на низком уровне, нужно увеличить предложение, поэтому, чем быстрее заработает «Северный поток — 2», тем лучше», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров.