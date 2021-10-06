Банк России исключает рост ключевой ставки до двузначных значений

Ключевая ставка Банка России будет следовать траектории, необходимой для возвращения инфляции к 4%, повышения до двузначных значений для этого не потребуется. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, сообщает РИА «Новости».

«Ключевая ставка будет следовать той траектории, которая вернет инфляцию к 4%, ключевая ставка будет подниматься на столько, на сколько это будет необходимо для достижения этой цели», — подчеркнул Заботкин.

По его словам, повышение ставки до двухзначных значений «не требуется даже в столь жестком сценарии, как финансовый кризис», который был отражен в основных направлениях денежно-кредитной политики.

При этом Центробанк ожидает возвращения к годовой инфляции в 4% уже в будущем году, а средняя ключевая ставка в следующем году будет находиться в диапазоне 6−7% годовых. Позже, по мере снижения инфляционных ожиданий, она вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5−6% годовых.

Ранее заместитель главы Министерства финансов Владимир Колычев заявил, что инфляция в России приближается к пику. По данным Минэкономразвития, за неделю с 21 по 27 сентября годовая инфляция в России ускорилась до 7,26%.