Путин заявил, что темпы роста спроса на нефть замедлятся, но потребление будет расти

Темпы роста мирового спроса на нефть замедлятся, однако потребление продолжит расти до 2045 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики, передает ТАСС.

«По оценкам международных экспертов, в том числе ОПЕК, начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться примерно на 0,7% ежегодно», — сказал глава государства.

Лидер также отметил, что спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами — более чем на 1% в год. По его словам, это связано с тем, что газ является более чистым видом топлива с мировом энергобалансе и будет замещать уголь, так как он считается менее экологичным. В связи с этим Путин не исключил, что спрос на уголь после непродолжительного роста будет падать.

Ранее в Министерстве финансов России допустили «катастрофическое» снижение спроса на нефть. В ведомстве отметили, что спрос может снизиться в 4–6 раз.

В Минфине полагают, что спрос на нефть в 2050 году составит 17-24% от уровня спроса в 2019 году. Такие изменения на рынке, по данным министерства, могут произойти, если мир начнет проводить экономическую политику декарбонизации, то есть отказа от углеводородов.