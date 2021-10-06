В США придумали как избежать дефолта с помощью чеканки одной монеты

В случае, если от Министерства Финансов поступит заказ, Монетный двор США в течение нескольких часов сможет отчеканить монету номиналом в один триллион долларов. Об этом изданию Axios сообщил бывший председатель Монетного двора США Филипп Диль.

Диль сообщил, что в Монетном дворе США уже есть платиновые заготовки с изображением орла. По его мнению, если переговоры в Конгрессе о поднятии порога государственного долга затянутся до того момента, когда опасность дефолта будет чрезвычайной, министр финансов сможет в качестве крайней меры приказать отчеканить монету для экстренного поднятия госдолга.

«Даже несмотря на то, что потом монету в $1 трлн нужно физически перевезти в здание Федеральной Резервной системы, это всего в нескольких минутах полета на вертолете. И, вуаля! У нас есть эквивалент увеличения лимита долга на триллион долларов без какого-либо влияния на инфляцию», — заявил Диль.

Ранее палата представителей проголосовала за приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года. Перед этим глава Минфина США Джаннет Йеллен обратилась с письмом к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором попросила конгресс увеличить лимит государственного долга, предупреждая, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре.