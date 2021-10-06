ПИФ впервые в России получил ESG-рейтинг от аккредитованного Банком России рейтингового агентства

Фонд акций «Добрыня Никитич» получил высокую оценку Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) – ESG-6, категории ESG-C. Это свидетельствует о высоком уровне внимание Сбер Управление Активами по вопросам экологии, социальной ответственности и управления. ОПИФ «Добрыня Никитич» стал первым в России паевым инвестиционным фондом, которому был присвоен ESG-рейтинг аккредитованного Банком России рейтингового агентства.

Оценку выставляют по нескольким критериям: экология (ESG-Е), социальная ответственность (ESG-S), блок корпоративного управления (ESG-G).

Оценка в части E (экология) обусловлена структурой фонда, который инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют акции нефтегазовых и металлургических компаний, а также компаний финансового сектора.

Оценка в части S (социальная ответственность) определяется высоким уровнем управления социальными рисками и достаточно высокими стандартами в области социальной ответственности бизнеса проанализированных компаний.

Блок корпоративного управления (G) оценивается по управляющей компании АО «Сбер Управление Активами». Оценка в этой части обусловлена высокими стандартами корпоративного управления, высоким уровнем интеграции ESG-принципов в управленческие практики и высокой репутацией бренда.

«Наш фонд «Добрыня Никитич» является одним из старейших и крупнейших ПИФов в России. Без преувеличения его можно назвать одним из флагманских ПИФов не только в Сбере, но и на всём российском рынке. Первыми в России получив такой рейтинг от аккредитованного агентства, мы в очередной раз подтвердили свой статус. Мы считаем, что ESG — один из главных трендов на мировом финансовом рынке. Рейтингование фонда — сознательный шаг по реализации принципов ответственного инвестирования. В дальнейшем мы планируем рейтинговать и другие наши фонды в соответствии с принципами ESG», — сказал генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.