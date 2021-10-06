В Ferrero заявили о трудностях с поставками сырья для конфет в Россию

В России наблюдаются сложности с поставками сырья для производства кондитерской продукции. Из-за этого возникают задержки и значительно усложняется логистика поставок. Об этом «Газете.Ru» рассказали в российском подразделении компании Ferrero.

«Определенные трудности с поставками сырья сохраняются. Это связано главным образом с дефицитом контейнеров для морских перевозок. Как следствие — наблюдается рост цен на перевозки, возникают задержки с поставками. В этих условиях работа отделов закупок и логистики, конечно, осложняется», — отметили в компании.

Однако в Ferrero заверили, что в рамках долгосрочных контрактов необходимое для производства сырье все же есть. При этом вопросы с организацией поставок решаются в рабочем порядке, а все планы выполняются, согласно стандартному графику.

Ferrero — итальянский производитель шоколада и других кондитерских изделий, известный по брендам Nutella, Raffaello, Tic Tac, Kinder Surprise, Ferrero Rocher и др. В России продукция производится на фабрике во Владимирской области.

Ранее американская компания Mars объявила, что ограничит поставки батончиков и конфет под брендом Bounty из-за сложностей с поставками сырья, в частности, кокосовой стружки.