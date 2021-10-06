Еврокомиссия в концу года подготовит предложения по реформе газового рынка

К концу 2021 года Европейская комиссия планирует представить ряд предложений по реформе газового рынка в ответ на возникший энергетический кризис. Об этом заявила Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон, передает «РИА Новости».

Она также подчеркнула, что на протяжении будущей зимы цены на газ останутся довольно высокими. Снижение начнется только весной 2022 года.

Ранее стало известно, что 6 октября цена фьючерса на газ превысила $1600 за тыс. кубометров, достигнув исторического максимума. В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

При этом, по данным Еврокомиссии, спрос на энергетические ресурсы в Европе достиг максимума за последние 25 лет.