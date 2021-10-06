Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за последние 25 лет

В странах Евросоюза спрос на энергетические ресурсы достиг максимума за последние 25 лет. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии, передает ТАСС.

«Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что 6 октября цена фьючерса на газ превысила $1600 за тыс. кубометров, достигнув исторического максимума. В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

Кроме того, британская ассоциация поставщиков и производителей энергии Energy UK предупредила, что жителей Великобритании также ждет тяжелая зима из-за резкого роста цен на газ. Сообщалось, что с января 2021 года в королевстве обанкротились уже 12 энергокомпаний.