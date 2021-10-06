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Минфин предложил ужесточить правила ввоза белорусской водки и армянского коньяка

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Министерство финансов предложило обязать импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставлять банковскую гарантию в таможенные органы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг.»

Отмечается, что данная мера затронет лишь ту продукцию, которая маркируется федеральными специальными марками, то есть крепкого алкоголя или вина. Гарантия предполагает, что банк выплатит суммы акциза, если компания не предоставила средства или сделала это не в полном объеме, указано в документе. Ввести новое требование необходимо для исключения рисков неуплаты обязательных платежей в бюджет.

Представитель Минфина подтвердил газете, что такие поправки в Налоговый кодекс готовятся и предложения будут направлены ведомствам, которые в этом заинтересованы. В Федеральной таможенной службе не ответили на запрос издания.

В настоящее время банковские гарантии должны предоставлять в Федеральную налоговую службу только производители из России для приобретения спирта, ранее они были обязательны и для импортеров, но в этом году власти отменили это требование. Теперь же эту норму предлагают вернуть.

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, из стран Евразийского экономического союза в основном ввозятся коньяк и бренди из Армении (3 млн декалитров (дал) в 2020 году) и водка из Белоруссии (1,7 млн дал). Также есть небольшие поставки армянских вин — около 175,2 тыс. дал.

Ранее сообщалось, что правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом о предоставлении Еревану €3 млн в рамках программы по отказу от использования географического наименования «коньяк».

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