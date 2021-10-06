Британцев предупредили о тяжелой зиме из-за высоких цен на газ

Зима с 2021 на 2022 год станет тяжелой для британских потребителей и поставщиков энергетики из-за рекордно высоких цен на газ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британскую ассоциацию поставщиков и производителей энергии Energy UK.

«Это будет сложная зима для потребителей и поставщиков, поэтому сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев. Это еще раз подчеркивает необходимость дальнейшего расширения наших ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения нашей зависимости от импортного газа», — заявили в Energy UK.

Представители ассоциации также отметили, что Великобритания нуждается в национальной программе по энергоэффективности домов, так как это самый верный путь по долгосрочному снижению расходов потребителей.

По данным Energy UK, с января 2021 года в стране из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 млн потребителей.

Ранее, 5 октября, цена фьючерса на газ достигла почти $1500 за тыс. кубометров. В связи с этим группа стран ЕС, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен.