Вучич назвал Путина «делателем королей» из-за цен на газ в Европе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что причиной энергетического кризиса в Европе является то, что страны своевременно не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Об этом он сказал на саммите стран ЕС и Западных Балкан в Словении. Трансляцию вело агентство Tanjug на своем YouTube-канале.

«Первая причина (энергетического кризиса. — «Газета.Ru») — углеродный налог», — сказал глава государства.

В качестве второй причины он назвал то, что европейские страны в марте, когда все думали, что выходят из главной волны коронавируса, хотели поднять свое производство при помощи дешевого газа, который у них имелся в хранилищах.

По его словам, государства Европы израсходовали запасы, а договора о долгосрочных закупках газа с РФ не подписали.

«И сейчас русские, президент России Владимир Путин — абсолютный «делатель королей», он может влиять, кому и по какой цене, и насколько поднять цену», — сказал Вучич.

Он также обратил внимание на скачок цен на уголь.

«И все снова включили атомные станции на 100%, посмотрим, что сделают с Белоруссией, которой не разрешали продажу энергии», — добавил Вучич.

5 октября сообщалось, что цена на газ в Европе достигла почти $1500 за тысячу кубометров.