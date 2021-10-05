Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Два человека спаслись после кораблекрушения в Белом море 16:39
Нижегородская прокуратура добивается запрета «Мужского государства» 16:38
Собянин назвал сложной динамику по COVID-19 в Москве 16:37
Агата Муцениеце: исправила все замечания Татьяны Тарасовой, для меня это двойная... 16:36
Ученые сообщили о рекордно холодной зиме в Антарктиде 16:29
Арестованы двое помогавших передвигаться Саакашвили по Грузии 16:28
Путин не заразился COVID-19 и рассчитывает, что не заболеет и позже 16:26
Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян 16:25
Семин рассказал, готов ли он вернуться в «Локомотив» 16:22
Мизулина заявила о возможности создания российского аналога YouTube в течение... 16:20

Афганистан задолжал за электричество $62 млн

close
100%
Depositphotos

Афганская энергетическая компания DABS обратилась к ООН с просьбой предоставить $90 млн для погашения долгов за электричество. Об этом сообщает телеканал TOLO News.

По данным СМИ, долг компании уже составляет $62 млн. В связи с этим руководство DABS направило властям соседних Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана письма с просьбой не прекращать поставки электроэнергии.

По данным «Sputnik Таджикистан», только этим четырем странам Афганистан должен порядка $51 млн. Из них Ирану — $25 млн, Таджикистану — $11,1 млн, Узбекистану — $9,9 млн, Туркменистану — $5 млн.

«Если счета не будут оплачены, есть риск, что соседние страны сократят экспортируемую электроэнергию и постепенно урежут ее. DABS должна немедленно решить эту проблему», — заявил TOLO News экс-директор компании Аманулла Галиб.

Как сообщает «Sputnik Таджикистан», в своем обращении к ООН компания подчеркнула, что при отказе оказать финансовую поддержку DABS будет вынуждена выбивать долги из афганцев вне зависимости от их финансового положения. В таком случае, сотрудников компании, которые будут посещать должников, будут сопровождать несколько боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа талибы заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Все нормально, обошлось»: Пересильд и Шипенко прибыли на МКС
Прямая трансляция полета первого «киноэкипажа» в космос
Климат и случайные процессы: за что дали «Нобеля» по физике
В Стокгольме объявлены нобелевские лауреаты по физике
Признание и слезы. Предполагаемый убийца трех студенток дал показания
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае показал, как совершал преступление
Генпрокуратура начала проверку информации о пытках в саратовской туберкулезной больнице
Суд обязал МВД изменить условия запрета на нахождение Мирзализаде в России
Путин одобрил идею введения в школах должности советника по воспитанию
Кадыров прослезился при вступлении в должность главы Чечни, вспомнив своего отца
Новости и материалы
Два человека спаслись после кораблекрушения в Белом море
Нижегородская прокуратура добивается запрета «Мужского государства»
Собянин назвал сложной динамику по COVID-19 в Москве
Агата Муцениеце: исправила все замечания Татьяны Тарасовой, для меня это двойная победа
Ученые сообщили о рекордно холодной зиме в Антарктиде
Арестованы двое помогавших передвигаться Саакашвили по Грузии
Путин не заразился COVID-19 и рассчитывает, что не заболеет и позже
Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян
Семин рассказал, готов ли он вернуться в «Локомотив»
Мизулина заявила о возможности создания российского аналога YouTube в течение пяти лет
Рогозин объяснил, почему корабль с киноэкипажем пристыковали к МКС вручную
Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»
Голикова рекомендовала всем регионам использовать QR-коды
Ученые создали клеточный «пластырь», превращающийся в кости и хрящи
17-летний подросток сел пьяным за руль со своей двухлетней дочерью
Журова: сестрам Авериным будет трудно конкурировать с молодыми гимнастками
Число сентябрьских корпоративов в Москве превысило допандемийный уровень
Минэкономразвития упрощает досудебное обжалование проверок
Все новости
«Иранские войска войдут в Армению и ликвидируют сионистское восстание»
Какова вероятность новой войны в Закавказье с участием Турции и Ирана
Земельный вопрос: чиновники из Крыма попали под следствие
Глава горсовета Евпатории Харитоненко и мэр Тихончук задержаны
Борода и деньги из-за границы. Как Мавриди скрывался от полиции
В СК рассказали о методах конспирации одного из беглецов из истринского ИВС
Цены на газ взяли новую высоту
Стоимость газа в Европе достигла $1300
«Приземленное объяснение»: гамма-всплеск оказался обломком российской ракеты
Гамма-всплеск в далекой галактике оказался отражением от разгонного блока «Бриз-М»
Цифровой апокалипсис: как и почему отключился Facebook
Facebook: сбои в работе не привели к раскрытию данных пользователей
Как «киноэкипаж» провожали в космос
«Чем меньше авиакомпания, тем больше проблем»
Эксперты по авиабезопасности призвали реформировать систему гражданской авиации
Windows 11 вышла, но ее получат не все
Microsoft выпустила Windows 11 раньше срока
«То, во что Apple верила, должно быть истиной и сейчас». Главные проекты Джобса
Как создатель Apple изменил мир
«Необходимо для дальнейшего тестирования»
«Газпром» начал заполнять одну из ниток «Северного потока — 2»
В Facebook извинились перед пользователями
CNBC: сбой в работе Facebook стал самым масштабным с 2008 года
Хроника глобального сбоя в интернете
Facebook, Instagram и WhatsApp частично возобновили работу
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях