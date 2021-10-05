Афганистан задолжал за электричество $62 млн

Афганская энергетическая компания DABS обратилась к ООН с просьбой предоставить $90 млн для погашения долгов за электричество. Об этом сообщает телеканал TOLO News.

По данным СМИ, долг компании уже составляет $62 млн. В связи с этим руководство DABS направило властям соседних Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана письма с просьбой не прекращать поставки электроэнергии.

По данным «Sputnik Таджикистан», только этим четырем странам Афганистан должен порядка $51 млн. Из них Ирану — $25 млн, Таджикистану — $11,1 млн, Узбекистану — $9,9 млн, Туркменистану — $5 млн.

«Если счета не будут оплачены, есть риск, что соседние страны сократят экспортируемую электроэнергию и постепенно урежут ее. DABS должна немедленно решить эту проблему», — заявил TOLO News экс-директор компании Аманулла Галиб.

Как сообщает «Sputnik Таджикистан», в своем обращении к ООН компания подчеркнула, что при отказе оказать финансовую поддержку DABS будет вынуждена выбивать долги из афганцев вне зависимости от их финансового положения. В таком случае, сотрудников компании, которые будут посещать должников, будут сопровождать несколько боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа талибы заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула.