Минэкономразвития упрощает досудебное обжалование проверок

В России упростится процедура досудебного обжалования при помощи QR-кодов. Новая система поможет сэкономить время при обжаловании решения о проведении проверки и ее результата. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минэкономразвития.

На сегодняшний день QR-код можно увидеть лишь на решениях о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. После введения новой системы QR-кодами дополнят также типовые формы актов, которые составляют по итогам проверки. Это упростит процедуру досудебного обжалования, отмечают в ведомстве.

«Наша задача сделать так, чтобы документы, оформляемые в рамках контроля (надзора), были ориентированы на бизнес: они должны быть понятны, структурированы, а самое главное – должны соответствовать духу времени», — считает директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

Для того, чтобы обжаловать в досудебном порядке решение контрольного органа о проведении проверки или по ее итогам достаточно отсканировать QR-код. В этом случае гражданин может убедиться в том, что данная проверка действительно законна.

Также QR-коды появятся на типовой форме предостережения. При его сканировании, пользователя перенаправят в карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

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