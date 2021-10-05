Saxo Bank прогнозирует кризис цен на газ, если «Северный поток — 2» не запустят в 2021 году

Saxo Bank прогнозирует кризис цен на газ в Европе, если газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен в 2021 году, сообщает РИА «Новости».

Эксперты указывают как на возможность мощного снижения цены на газ, так и на продолжение роста стоимости газа.

«Если Россия сможет запустить трубопровод «Северный поток — 2» в четвертом квартале, это может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней», — отмечают эксперты в отчете.

Оле Хансен, глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank, указывает также на роль зимних холодов и увеличения поставок газа из России как на основные факторы, влияющие на уровень цены на газ.

«Если не случится более мягкая, чем обычно, зима или не произойдет увеличение потоков газа (из России по трубопроводу «Северный поток — 2»), либо СПГ, то европейских потребителей и энергоемкие отрасли промышленности может ожидать мрачная и дорогая пора», — пояснил Хансен.

Также он указал на слабые возможности по удовлетворению спроса на электроэнергию со стороны других сфер.

«Добавьте к этому худший квартал для ветроэнергетики за многие годы, и давление на традиционные виды топлива, такие как газ и даже уголь, возрастет. В результате в северном полушарии мы приближаемся к зиме с уровнями запасов значительно ниже средних значений, наблюдавшихся в последние годы», — указал Хансен, отметив, что уровень запасов одинаково низкий как в Европе, так и в Соединенных Штатах.

Ранее стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке обновила рекорд.