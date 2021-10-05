Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Два человека спаслись после кораблекрушения в Белом море 16:39
Нижегородская прокуратура добивается запрета «Мужского государства» 16:38
Собянин назвал сложной динамику по COVID-19 в Москве 16:37
Агата Муцениеце: исправила все замечания Татьяны Тарасовой, для меня это двойная... 16:36
Ученые сообщили о рекордно холодной зиме в Антарктиде 16:29
Арестованы двое помогавших передвигаться Саакашвили по Грузии 16:28
Путин не заразился COVID-19 и рассчитывает, что не заболеет и позже 16:26
Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян 16:25
Семин рассказал, готов ли он вернуться в «Локомотив» 16:22
Мизулина заявила о возможности создания российского аналога YouTube в течение... 16:20

Saxo Bank прогнозирует кризис цен на газ, если «Северный поток — 2» не запустят в 2021 году

close
100%
Petr Josek/Reuters

Saxo Bank прогнозирует кризис цен на газ в Европе, если газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен в 2021 году, сообщает РИА «Новости».

Эксперты указывают как на возможность мощного снижения цены на газ, так и на продолжение роста стоимости газа.

«Если Россия сможет запустить трубопровод «Северный поток — 2» в четвертом квартале, это может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней», — отмечают эксперты в отчете.

Оле Хансен, глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank, указывает также на роль зимних холодов и увеличения поставок газа из России как на основные факторы, влияющие на уровень цены на газ.

«Если не случится более мягкая, чем обычно, зима или не произойдет увеличение потоков газа (из России по трубопроводу «Северный поток — 2»), либо СПГ, то европейских потребителей и энергоемкие отрасли промышленности может ожидать мрачная и дорогая пора», — пояснил Хансен.

Также он указал на слабые возможности по удовлетворению спроса на электроэнергию со стороны других сфер.

«Добавьте к этому худший квартал для ветроэнергетики за многие годы, и давление на традиционные виды топлива, такие как газ и даже уголь, возрастет. В результате в северном полушарии мы приближаемся к зиме с уровнями запасов значительно ниже средних значений, наблюдавшихся в последние годы», — указал Хансен, отметив, что уровень запасов одинаково низкий как в Европе, так и в Соединенных Штатах.

Ранее стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке обновила рекорд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Все нормально, обошлось»: Пересильд и Шипенко прибыли на МКС
Прямая трансляция полета первого «киноэкипажа» в космос
Климат и случайные процессы: за что дали «Нобеля» по физике
В Стокгольме объявлены нобелевские лауреаты по физике
Признание и слезы. Предполагаемый убийца трех студенток дал показания
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае показал, как совершал преступление
Генпрокуратура начала проверку информации о пытках в саратовской туберкулезной больнице
Суд обязал МВД изменить условия запрета на нахождение Мирзализаде в России
Путин одобрил идею введения в школах должности советника по воспитанию
Кадыров прослезился при вступлении в должность главы Чечни, вспомнив своего отца
Новости и материалы
Два человека спаслись после кораблекрушения в Белом море
Нижегородская прокуратура добивается запрета «Мужского государства»
Собянин назвал сложной динамику по COVID-19 в Москве
Агата Муцениеце: исправила все замечания Татьяны Тарасовой, для меня это двойная победа
Ученые сообщили о рекордно холодной зиме в Антарктиде
Арестованы двое помогавших передвигаться Саакашвили по Грузии
Путин не заразился COVID-19 и рассчитывает, что не заболеет и позже
Голикова назвала возраст чаще всего болеющих COVID-19 россиян
Семин рассказал, готов ли он вернуться в «Локомотив»
Мизулина заявила о возможности создания российского аналога YouTube в течение пяти лет
Рогозин объяснил, почему корабль с киноэкипажем пристыковали к МКС вручную
Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»
Голикова рекомендовала всем регионам использовать QR-коды
Ученые создали клеточный «пластырь», превращающийся в кости и хрящи
17-летний подросток сел пьяным за руль со своей двухлетней дочерью
Журова: сестрам Авериным будет трудно конкурировать с молодыми гимнастками
Число сентябрьских корпоративов в Москве превысило допандемийный уровень
Минэкономразвития упрощает досудебное обжалование проверок
Все новости
«Иранские войска войдут в Армению и ликвидируют сионистское восстание»
Какова вероятность новой войны в Закавказье с участием Турции и Ирана
Земельный вопрос: чиновники из Крыма попали под следствие
Глава горсовета Евпатории Харитоненко и мэр Тихончук задержаны
Борода и деньги из-за границы. Как Мавриди скрывался от полиции
В СК рассказали о методах конспирации одного из беглецов из истринского ИВС
Цены на газ взяли новую высоту
Стоимость газа в Европе достигла $1300
«Приземленное объяснение»: гамма-всплеск оказался обломком российской ракеты
Гамма-всплеск в далекой галактике оказался отражением от разгонного блока «Бриз-М»
Цифровой апокалипсис: как и почему отключился Facebook
Facebook: сбои в работе не привели к раскрытию данных пользователей
Как «киноэкипаж» провожали в космос
«Чем меньше авиакомпания, тем больше проблем»
Эксперты по авиабезопасности призвали реформировать систему гражданской авиации
Windows 11 вышла, но ее получат не все
Microsoft выпустила Windows 11 раньше срока
«То, во что Apple верила, должно быть истиной и сейчас». Главные проекты Джобса
Как создатель Apple изменил мир
«Необходимо для дальнейшего тестирования»
«Газпром» начал заполнять одну из ниток «Северного потока — 2»
В Facebook извинились перед пользователями
CNBC: сбой в работе Facebook стал самым масштабным с 2008 года
Хроника глобального сбоя в интернете
Facebook, Instagram и WhatsApp частично возобновили работу
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях