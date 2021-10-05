Кладовые Москвы стали сравнимы по цене с квартирой бизнес-класса в Рязани

В Москве в новостройках комфорт-, бизнес- и премиум-класса самая бюджетная кладовая обойдется в районе 100 тыс. рублей. А вот за самую дорогую придется отдать более 4 млн рублей, что сопоставимо с ценой однокомнатной квартиры в новом доме бизнес-класса в Рязани. При этом площадь таких помещений варьируется от 1 до 15 кв. м. Об этом сообщается в исследовании компании Est-a-Tet (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Отмечается, что цена кладовой зависит от ее площади. Чем просторнее помещение и элитнее район, тем выше будет стоимость. При этом самые дорогие предложения на рынке сопоставимы по цене с небольшими апартаментами в той же Москве.

Самое дорогое предложение среди кладовых находится в ЖК «Серебряный парк» в Хорошево-Мневниках. За помещение в 14,4 кв. м придется отдать более 3,7 млн рублей. На втором месте находится кладовая в ЖК КутузовGRAD II. За достаточно просторное помещение размером 15 кв. м просят около 3,1 млн рублей. На третьем месте разместилось кладовое помещение в жилом комплексе «Лучи» в районе Солнцево. За 13,6 кв. м надо будет отдать чуть более 2,9 млн рублей.

При этом на московском рынке недвижимости нашлось место самой дешевой и очень маленькой кладовой. Она расположена в Марьино в ЖК «Домашний». За помещение площадью 1,2 кв. м просят всего 91,8 тыс. рублей. Чуть больше кладовая в ЖК «Южные сады». Там за 1,9 кв. метра надо отдать 151,5 тыс. рублей. Также бюджетную кладовую размером 2 кв. м можно приобрести за 173,2 тыс. рублей около метро «ВДНХ».

Ранее аналитики «Метриума» рассказали, что на рынке столичных новостроек появились микроапартаменты. В Москве впервые предлагаются жилые помещения площадью до 10 кв. м.