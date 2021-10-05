Сбер стал технологическим гигантом, пишет французская газета Les Echos

Сбер, главный российский банк, превращается в «интегрированную экосистему вокруг клиента», а его услуги теперь включают телевидение и онлайн продажу продуктов, пишет во вторник французская газета Les Echos.

«Мы станем больше, чем банком – интегрированной экосистемой вокруг клиента», - пообещал Герман Греф в сентябре 2020 года в презентации, достойной уровня Apple.

Издание отмечает, что динамичный руководитель первого российского банка провел его трансформацию в технологического лидера и решил сменить логотип, название и видение.

«Наша трансформация не имеет аналогов в банковской сфере в Европе или даже в США, – пояснил в интервью газете вице-президент Сбера Владислав Крейнин.

Таким образом, около сотни из 13 тысяч отделений банка уже трансформировались в рамках новой экосистемы.

«Расширение ведется параллельно в сфере онлайн продажи продуктов с увеличением сети за один год до 150 городов в России и постепенным созданием собственной инфраструктуры складской логистики», - отмечает издание.

«В этом году наши доходы увеличились на 30%. Во многом это благодаря новой среде», - отмечает Крейнин.