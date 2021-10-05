Оставшиеся без Facebook и WhatsApp россияне раскупили аудиокниги и телевизоры

После того, как 4 октября произошел масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp, всего за несколько часов резко выросли продажи телевизоров, игрушек и аудиокниг в России. Об этом говорится в исследовании компании Wildberries (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Так, во время отключения соцсетей продажи телевизоров, по данным Wildberries, выросли на 39%, проекторы для просмотра фильмов заказали на 84% больше, чем днем ранее. Также более чем в два раза выросли продажи синтезаторов.

Однако больше всего выросли продажи аудиокниг. Их стали скупать почти в 2,5 раза больше, чем за день до этого.

Также всего за один день увеличился спрос на развивающие игры для домашнего досуга. Спрос на геоборды увеличился почти в два раза, на железные дороги — почти на треть, спирографы стали раскупаться на 47% больше, настольные игры — на 10%, отмечается в исследовании.

Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что сбой в работе сервисов компании Facebook стоил российской экономике порядка 70 млн рублей в час.