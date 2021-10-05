Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Кремле рассказали, как Путин может провести свой день рождения 13:35
Оставшиеся без соцсетей россияне ринулись скупать аудиокниги и телевизоры 13:32
В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили «театром абсурда» 13:32
В Кремле не почувствовали сбои в работе соцсетей 13:31
На стройке трассы М-12 нашли поселение II века до нашей эры 13:28
Саакашвили раскрыл секрет анонимного въезда в Грузию 13:27
Глава пресс-службы «Спартака» рассказал об инциденте с фанатом команды... 13:26
HBO показал первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры... 13:17
ФСИН начала проверку из-за видео о пытках в туберкулезной больнице... 13:17
Источник сообщил о следственных действиях с мэром и обысках в администрации... 13:15

Сбой в работе Facebook обошелся экономике РФ в 70 млн рублей в час

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Сбой в работе сервисов компании Facebook стоил российской экономике порядка 70 млн рублей в час. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера по развитию бизнеса группы компаний Angara, специализирующейся на информационной безопасности, Анну Михайлову.

«Согласно приблизительным оценкам, <…> сбой в работе Facebook в России в течение одного часа стоил отечественной экономике порядка 70 млн рублей», — заявила она.

По информации Михайловой, проблемы в работе сервисов компании связаны с нарушением функционирования ряда сетевых протоколов, что косвенно отразилось почти на всей интернет-инфраструктуре. В частности, операторы связи по всей стране столкнулись с «спонтанной DDoS-атакой от пользователей», которые пытались узнать, почему сервисы перестали функционировать.

Кроме того, в несколько раз вырос трафик мессенджера Telegram как альтернативного сервиса.

Ранее, вечером 4 октября, все сервисы компании Facebook, в том числе WhatsApp и Instagram, перестали работать, в результате чего основатель компании Марк Цукерберг потерял $7 млрд. По данным IT-компании Cloudflare, сбой возник из-за обновления в протоколе динамической маршрутизации соцсети (BGP).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Союз» с Пересильд и Шипенко достиг орбиты
Прямая трансляция полета первого «киноэкипажа» в космос
Признание и слезы. Предполагаемый убийца трех студенток дал показания
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае показал, как совершал преступление
Цифровой апокалипсис: как и почему отключился Facebook
Facebook: сбои в работе не привели к раскрытию данных пользователей
В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
Пушков призвал создать в России «автономную систему» после глобального сбоя в сети
Источник сообщил о следственных действиях с мэром и обысках в администрации Евпатории
ФСИН начала проверку из-за видео о пытках в туберкулезной больнице для осужденных
Новости и материалы
В Кремле рассказали, как Путин может провести свой день рождения
Оставшиеся без соцсетей россияне ринулись скупать аудиокниги и телевизоры
В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили «театром абсурда»
В Кремле не почувствовали сбои в работе соцсетей
На стройке трассы М-12 нашли поселение II века до нашей эры
Саакашвили раскрыл секрет анонимного въезда в Грузию
Глава пресс-службы «Спартака» рассказал об инциденте с фанатом команды в Грозном
HBO показал первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»
В МВД назвали самые опасные нарушения ПДД
Мик Джаггер смог незаметно для всех выпить в баре перед концертом
Выпивший «на посошок» перед задержанием Саакашвили попал на видео
Машина упала со второго этажа автосалона на людей
Задержание главы горсовета Евпатории связано с застройкой участка
Пушков призвал не доверять заявлениям Facebook о безопасности данных пользователей
В NASA назвали безупречным запуск «Союз МС-19» с «киноэкипажем» на борту
Паралимпиец Гнездилов о Хасбике и Абдурозике: надо уважать себя
Названа причина, почему Украина провалила план по накоплению газа в хранилищах
Задержана глава городского округа Евпатории Харитоненко
Все новости
Борода и деньги из-за границы. Как Мавриди скрывался от полиции
В СК рассказали о методах конспирации одного из беглецов из истринского ИВС
Цены на газ взяли новую высоту
Стоимость газа в Европе достигла $1300
«Приземленное объяснение»: гамма-всплеск оказался обломком российской ракеты
Гамма-всплеск в далекой галактике оказался отражением от разгонного блока «Бриз-М»
«Чем меньше авиакомпания, тем больше проблем»
Эксперты по авиабезопасности призвали реформировать систему гражданской авиации
Windows 11 вышла, но ее получат не все
Microsoft выпустила Windows 11 раньше срока
«То, во что Apple верила, должно быть истиной и сейчас». Главные проекты Джобса
Как создатель Apple изменил мир
Как «киноэкипаж» провожали в космос
«Необходимо для дальнейшего тестирования»
«Газпром» начал заполнять одну из ниток «Северного потока — 2»
В Facebook извинились перед пользователями
CNBC: сбой в работе Facebook стал самым масштабным с 2008 года
Хроника глобального сбоя в интернете
Facebook, Instagram и WhatsApp частично возобновили работу
Рогозин vs Маск, критика космонавтов и скандал с избиением
Главные события вокруг фильма «Вызов» с Пересильд до полета к МКС
Пшеница утекает за рубеж: хватит ли зарплаты на макароны
Производители опасаются роста стоимости муки из-за снижения урожая
Энергетическая бомба замедленного действия: кто выиграет от рекордного роста цен на газ
Сможет ли «Газпром» извлечь максимальную выгоду из энергетического кризиса в Европе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях