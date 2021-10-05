Сбой в работе Facebook обошелся экономике РФ в 70 млн рублей в час

Сбой в работе сервисов компании Facebook стоил российской экономике порядка 70 млн рублей в час. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера по развитию бизнеса группы компаний Angara, специализирующейся на информационной безопасности, Анну Михайлову.

«Согласно приблизительным оценкам, <…> сбой в работе Facebook в России в течение одного часа стоил отечественной экономике порядка 70 млн рублей», — заявила она.

По информации Михайловой, проблемы в работе сервисов компании связаны с нарушением функционирования ряда сетевых протоколов, что косвенно отразилось почти на всей интернет-инфраструктуре. В частности, операторы связи по всей стране столкнулись с «спонтанной DDoS-атакой от пользователей», которые пытались узнать, почему сервисы перестали функционировать.

Кроме того, в несколько раз вырос трафик мессенджера Telegram как альтернативного сервиса.

Ранее, вечером 4 октября, все сервисы компании Facebook, в том числе WhatsApp и Instagram, перестали работать, в результате чего основатель компании Марк Цукерберг потерял $7 млрд. По данным IT-компании Cloudflare, сбой возник из-за обновления в протоколе динамической маршрутизации соцсети (BGP).