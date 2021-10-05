Экономист Колганов назвал причину перегрева потребительского рынка в России

Причина перегрева на потребительском рынке в России заключается в мировой конъюнктуре цен на продовольствие. При этом спрос со стороны населения роли в этом вопросе не играет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал экономист Андрей Колганов.

«Я считаю, что ситуация определяется не перегревом на потребительском рынке, а другим обстоятельством. В этом вопросе больше всего влияет мировая конъюнктура цен на продовольствие. Вслед за ростом цен на мировом рынке также поднимаются цены на внутреннем, с этим и связана сложившаяся ситуация», — считает эксперт.

По словам экономиста, избыточный спрос со стороны населения в этом вопросе вообще не играет никакой роли.

При этом ситуация с перегревом потребительского рынка опасна тем, что постепенно будет падать уровень реальных доходов населения. То есть при определенной заработной плате, которая есть сейчас, человек сможет купить значительно меньше необходимых ему товаров, резюмировал Колганов.

Ранее в Минфине сообщили, что на российском потребительском рынке наблюдаются признаки перегрева, при этом наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания. В ведомстве полагают, что нынешняя ситуация сложилась из-за опережающего рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, бюджетно-кредитной накачке денег в развитых странах и глобального дефицита производственных мощностей в отдельных группах товаров.