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Украина не будет вести переговоры с Россией по прямой закупке газа

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Пресс-служба Кабмина Украины

Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Об этом в интервью порталу lb.ua заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Такие переговоры не планируются», — сказал он.

Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд куб. м газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что Украина испытывает значительный дефицит объемов газа, необходимого для проведения отопительного сезона — не хватает 4 млрд кубометров, на данный момент в резервуарах есть только 15 млрд кубометров из 19 необходимых.

В связи с этим «Нафтогаз Украины», на фоне значительного роста цены на газ, получит от оператора газотранспортной системы Украины $1,8 млрд на закупку недостающего объема топлива.

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