Росрыболовство предложило добавить горбушу в льготные перевозки с Дальнего Востока

Расширить перечень рыбной продукции, железнодорожные перевозки которой субсидируются из федерального бюджета, предложили в Росрыболовстве. Как пишет ТАСС, об этом сообщил начальник управления экономики и инвестиций ведомства Андрей Михалевич в на совместном заседании общественного совета при ФАС и общественного совета при Росрыболовстве.

Он указал, что вышло постановление правительства Российской Федерации, в котором компенсируется тариф РЖД. Он составляет для рыбной продукции по факту примерно 6-7 рублей. Это касается транспортировки минтая.

Росрыболовство внесло на прошлой неделе в Минсельхоз проект постановления по корректировке. Речь идет о перевозках лососевых, в первую очередь о горбуше. Накануне стоимость транспортировки рыбы резко выросла, превысив 23 рублей на килограмм. Предлагается на ее перевозку также субсидировать.

Ранее сообщалось, что вылов самой дешевой рыбы в России сократился.