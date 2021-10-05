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Эксперты назвали сроки, в которые могут отключить электричество за долги

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Право отключать или ограничивать электропотребление есть у ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний или товариществ собственников жилья (ТСЖ). По закону, такая процедура запускается после двух месяцев неплатежей, рассказала РИА «Новости» управляющий партнер группы компании «Легес-бюро» Мария Спиридонова.

Как уточнил, директор департамента взыскания задолженностей компании «ПИК-Комфорт» Владислав Котельников по факту между началом процедуры отключения электричества и ее завершением проходит около 30 дней. В начале должника уведомляют о том, что ему необходимо погасить долг или договориться о рассрочке — на добровольное решение проблемы дается 20 дней.

По словам Спиридоновой, уведомление должник получает лично в руки либо заказным письмом «Почтой России» .

«Факт подписи или уведомления должника должен быть доказан. Любые действия отключить или ограничить электропотребление без доказательств уведомления незаконны. Отсчет начала процедуры отключения электроэнергии будет идти со дня непосредственного уведомления должника», — подчеркнула она.

Если должник после получения уведомления не погасил долг, то вводится процедура ограничения электроэнергии на десять дней, рассказал Котельников. В случае, если и после введения ограничений, должник все равно не платит, то через десять дней начинают отключать свет.

«При продолжительных безуспешных попытках вручить уведомление либо отключить электричество, УК, ТСЖ или ресурсоснабжающие организации могут обратиться в суд по взысканию задолженности, после чего дело передается в службу судебных приставов с последующим наложением запрета на выезд из страны», — отметила Спиридонова.

Гражданину, который погасил задолженность, для возобновления подачи электричества в квартиру необходимо написать соответствующее заявление. Как уточнила эксперт, за повторное подключение может взиматься плата в зависимости от региона проживания.

Ранее сообщалось, что Минэкномразвития поддержало поправки к законопроекту о взыскании долгов за ЖКУ коллекторами. Согласно нововведениям, коммунальщикам разрешат заключать договоры по возврату просроченной задолженности за услуги ЖКХ с коллекторскими компаниями.

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