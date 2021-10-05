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В Госдуме России назвали способ решить газовую проблему Украины

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Global Look Press

В российской Госдуме рассказали, как решить газовую проблему Украины на фоне конфликта с Венгрией из-за транзитных поставок в обход территории страны. В ГД полагают, что Киеву следовало напрямую контактировать с Москвой на предмет газовых поставок для удовлетворения своих экономических потребностей. Об этом пишут «Известия».

Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что для транспортировки газа было бы логично создать консорциум с участием России, Украины и стран Европы, заинтересованных в сохранении транзита. Государства бы объявили о тех объемах, которые им нужны.

«Что касается поставок, то Украина сама добывает около 20 млрд кубических метров газа, и этого достаточно, чтобы обеспечить социальную сферу, в том числе ЖКХ», — добавил парламентарий.

Украина получит свои 40 млрд кубометров газа, так как есть транзитный контракт до конца 2024 года. При этом в страну поступают гарантированные денежные средства вне зависимости от того, сколько она передаст сырья другим европейским получателям. Об этом «Газете. Ru» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

На сегодняшний день у Украины есть потенциальная проблема не с контрактом с Венгрией, а с запуском «Северного потока — 2″, так как он может отнять большую часть объемов экспорта, считает экономист.

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