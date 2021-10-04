Цукерберг потерял почти $7 млрд из-за сбоя сервисов Facebook

Марк Цукерберг лишился $6,9 млрд из-за сбоя сервисов Facebook, следует из данных Forbes.

В результате основатель Facebook опустился на шестое место в общем списке миллиардеров.

Как сообщает издание, капитал Цукерберга сократился на $6,9 млрд и оценивался в $115,8 млрд.

Ранее в понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой.

По данным сервиса, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.

«Газета.Ru» рассказала о причинах сбоя в работе сервисов Facebook.