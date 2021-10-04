Байден предложил конгрессу США поднять потолок госдолга

Конгрессу США следует поднять потолок госдолга, заявил президент США Джо Байден. Трансляция выступления политика велась на сайте Белого дома.

Американский лидер предупредил, что если не ввести данную меру, это «поставит под вопрос желание конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже взяли на себя».

Он уточнил, что речь идет о выплате прошлого долга, а не о новых обязательствах.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США проголосовала за приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года.

До этого глава Минфина США Джаннет Йеллен обратилась с письмом к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором попросила конгресс увеличить лимит государственного долга, предупреждая, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре.

Министр также напомнила, что приостановка или увеличение лимита госдолга в последнюю минуту, что уже происходило в прошлом, может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных заимствований для налогоплательщиков и отрицательно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов.