Экономист Пикин рассказал о гарантиях Украине по поставкам газа

Украина получит свои 40 млрд кубометров газа, так как есть транзитный контракт до конца 2024 года. При этом в страну поступают гарантированные денежные средства вне зависимости от того, сколько она передаст сырья другим европейским получателям. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

На сегодняшний день у Украины есть потенциальная проблема не с контрактом с Венгрией, а с запуском «Северного потока — 2», так как он может отнять большую часть объемов экспорта, считает экономист.

По его словам, несмотря на то, что с 1 октября часть поставок российского газа пошла по «Турецкому потоку», украинская сторона своих денег не лишится и объем полученных средств от этого решения не изменился.

«Украина хочет иметь контракты с гарантированным платежом, в то время как европейцы, наоборот, отходят от этой схемы в пользу системы ежемесячной или ежегодной оплаты», — сказал Пикин.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал, что через украинский маршрут продолжается прокачка газа в Венгрию — реэкспорт сырья из украинских ПХГ европейским трейдерам. В свою очередь, транзит топлива через Украину в Венгрию со стороны «Газпрома» так и не возобновлялся.