Цена на газ в Европе вновь побила рекорд

Цена на газ в Европе побила рекорд в ходе торгов 4 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Стоимость 1 тыс. куб. м газа впервые превысила $1200, говорится в сообщении.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла в ходе торгов $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за Мвт/ч.

По заявлению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, сильное отставание в закачке газа в хранилища Европы и растущий спрос на этот вид топлива привели к тому, что цены на него в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.

Ранее, 1 октября, стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе обновила исторический рекорд, поднявшись до уровня $1200.

Предполагается, что одной из причин такого резкого увеличения цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу Ямал–Европа почти в три раза утром 1 октября. Это, в свою очередь, могло произойти из-за невыкупленных мощностей по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам газа по Ямал–Европа.