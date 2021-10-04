Аналитики рассказали, насколько может упасть отпускная цена подсолнечного масла

Среднегодовая цена подсолнечного масла в России у производителей может понизиться на 19,5%, до 70,5 руб. за один кг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор Sberbank CIB Investment Research.

Аналитики спрогнозировали возможное изменение цены на будущий год по сравнению с нынешним.

«В 2022 году среднегодовая экспортная цена подсолнечного масла составит 1 165 долларов за тонну, снизившись по сравнению с предшествующем годом на 11% (2021: 1 310 за тонну). Введенная в сентябре 2021 года переменная экспортная пошлина дополнительно снизит экспортный паритет подсолнечного масла», — уточнили в обзоре.

По словам экспертов, из-за высоких мировых цен на растительные масла посевные площади под подсолнечником в России в 2021-м году выросли по сравнению с прошлым годом на 13%. Они достигли 9,6 млн гектаров.

В результате расширение площадей и восстановление урожайности приведут к росту валового сбора до рекордных 15,9 млн тонн. Такой показатель на 20% выше предыдущего года).

Предполагается, что выпуск подсолнечного масла в сезоне 2021-2022 сельхозгода достигнет 6,6 млн. тонн.

«В среднесрочной перспективе (2022–2025 годы) посевные площади и урожайность подсолнечника будут расти в среднем на 1,7% в год, что примерно в два раза ниже темпов роста в предыдущие пять лет», — допускают специалисты.

Ранее сообщалось, что власти разработают новый механизм регулирования цен на продукты.