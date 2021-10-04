«Известия»: Минфин может ввести НДС на строительство апартаментов

Минфин предложил ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В настоящее время правовой статус апартаментов не урегулирован в действующем законодательстве.

По мнению главы риэлтерской компании «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, предложение Минфина направлено на создание сложностей для застройщиков апартаментов, чтобы те покинули рынок или старались довести любой проект до статуса жилого. При этом предлагаемые законодательные изменения не сильно повлияют на спрос, так как апартаменты даже в случае подорожания останутся «самой доступной крышей над головой».

Так как НДС облагается не вся сумма, прописанная в ДДУ, а только услуги застройщиков, сложно оценить насколько увеличатся затраты для компаний и вырастет себестоимость строительства, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Он также указал на то, что ряд девелоперов может переориентироваться на строительство квартир из-за того, что возврат НДС сделает апартаменты менее прибыльными.

В свою очередь руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев указал, что для покупателей стоимость объектов вырастет примерно на 2-3%.

Ранее сообщалось, что в Москве начали строить апартаменты площадью 9 квадратных метров.