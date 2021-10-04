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Названа причина подорожания свинины в России

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Свинина в России подорожала из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом написала «Российская газета».

В России в текущем году ситуация с АЧС самая серьезная за последние несколько лет, так считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. За текущий год очаги чумы среди домашних свиней и диких кабанов выявили в 35 регионах страны, говорят данные Россельхознадзора.

Ковалев указал «на огромные финансовые вложения и контроль» в этой области. По его мнению, причиной заражения домашних свиней прежде всего является человеческий фактор в обстановке плотной циркуляции вируса.
«Одни немытые руки у сотрудника животноводческого комплекса — считай, потеряли все поголовье», — разъяснил Ковалев.

Из-за такой эпидемиологической обстановки сократилось производство свинины. Сокращение произошло на 1,5-2%. При этом себестоимость производства выросла на 15-20%.
Наряду с этим спрос на продукцию растет. Все эти факторы привели к росту цен. Они выросли примерно на 13%.

Ранее эксперты рассказали, почему веганским ресторанам не выжить в России. По мнению Анастасии Архангельской, веганским ресторанам сложно выжить в России из-за климатических особенностей, которые диктуют культуру потребления тех или иных продуктов.

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