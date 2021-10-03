Украинский энергетик Корольчук обвинил Киев в потере транзита газа в Венгрию

Сооснователь украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в потере контракта на поставку российского топлива в Венгрию через газотранспортную систему Украины виноват Киев. Об этом энергетик написал в своей колонке в издании «Главред».

Он отметил, что украинские власти, сосредоточившись на борьбе с российским газопроводом «Северный поток — 2» забыли о «Турецком потоке», через продолжение которого — «Балканский поток» — с 1 октября поставляется газ в Венгрию. По его словам, Будапешт «не делал секрета» из контракта с Москвой.

Он добавил, что Украина могла договориться с Венгрией, и новый контракт не был бы подписан.

«Мы как государство ничего не сделали: мы постоянно говорили о конфликте с Россией-агрессором, и что все остальное нас не интересует», — резюмировал эксперт.

Ранее транзит газа из России в Венгрию через Украину полностью прекратился.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.