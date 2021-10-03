Экс-министр экономики Украины заявил о неизбежном кризисе из-за газа

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что зимой в стране наступит неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления на фоне снижения объемов транзита в Европу. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Первый независимый».

По его словам, зимой Украина берет газ из трубы, а в Европу поставляет запасы, которые находятся в хранилищах. В настоящее время на западе страны в резервуарах находится 18,7 миллиарда кубометров сырья.

Суслов добавил, что теоретически эту проблему можно решить, однако так или иначе страну ждет тяжелый кризис.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил опасения по поводу ситуации с дефицитом газа на Украине. Он отметил, что из-за отсутствия прямого контракта с Москвой Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму».

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.