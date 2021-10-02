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На Украине напомнили о нацистском прошлом Венгрии из-за российского газа

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РИА «Новости»

Экс-депутат Рады Олег Тягнибок назвал контракт, который заключила Венгрия и «Газпром» на поставку российского газа, свидетельством «антиукраинских» действий со стороны Будапешта. Такое заявление он сделал в эфире Четвертого канала.

Он считает, что данное соглашение принесет проблемы Киеву. Бывший парламентарий отметил, что Венгрия в прошлом сотрудничала с Третьим рейхом. По его мнению, этот исторический факт необходимо упоминать при обсуждении разногласий Украины с Венгрией.

«Давайте вспомним другие времена, когда Венгрия была, если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», — сказал Тягнибок.

Он добавил, что Вторая мировая война началась после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте 1939 года, а не с нападения вермахта на Польшу в сентябре.

С 1 октября «Газпром» также начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

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