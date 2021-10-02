Сенатор Джабаров ответил на угрозу чешского дипломата объявить России газовую войну

Европе нужен российский газ, и заявление о «жесткой позиции потребителей» в вопросах, связанных с ценами на газ, не разделяют в других частях ЕС. Об этом заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя недавние слова специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки.

«Представитель Чехии совершает ошибку: он пытается говорить от имени всей Европы, но я не думаю, что вся Европа думает так, как представитель этой страны, которая недавно была дружественной нам и потом резко поменяла курс», — сказал Джабаров.

По его словам, переход Европы на «зеленую» энергетику является «вопросом будущего, и весьма туманного». Он также отметил, что в случае наступления в Чехии энергетического кризиса, подобные заявления «никто не будет слушать даже в своей стране, не то что в странах Европы».

При этом он назвал слова Бартушки абсолютно недружественным поступком представителя «недружественной» по отношению к России страны.

Чешский дипломат считает, что Евросоюз должен показать Москве, что «ведет газовую войну», цель которой заключается в том, чтобы навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство. Бартушка также добавил, что причиной кризиса в Европе, по его мнению, является неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику.