«Газпром» заявил о минимальном уровне запасов газа в европейских хранилищах

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), по данным Gas Infrastructure Europe на 29 сентября, остаются «на минимальном за многие годы уровне». Об этом сообщил «Газпром» у себя в Telegram-канале.

По оценке компании, отставание по заполненности хранилищ по сравнению с прошлым годом составляет 20,5 млрд кубометров газа. Если среднесуточные сентябрьские темпы закачки к 12 октября сохранятся, в хранилищах будет около 76 млрд кубометров газа.

«Таким образом, останутся не восполненными 28% или 18,6 млрд кубометров газа из 66,2 млрд, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон», — отметили в «Газпроме».

На Украине заполнение хранилищ также идет с отставанием по сравнению с прошлым годом: на 32,6% или 9,1 млрд кубометров газа, сообщила компания.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе поднялась до $1200 за тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд. Одной из возможных причин могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа» почти в три раза, которое было зафиксировано утром 1 октября.

О причинах роста цен на газ в Европе читайте в материале «Газеты.Ru».