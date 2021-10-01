Пенсионеры рассказали, на какую зарплату они рассчитывают

Средняя ожидаемая зарплата у российских пенсионеров – 41,7 тыс. рублей, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Самые высокие ожидания по зарплате у пенсионеров из Камчатского края — 80 тыс. рублей, Сахалинской области — 75 тыс. рублей и Ямало-Ненецкого АО — 70 тыс. рублей.

«В среднем по России зарплатные ожидания пенсионеров составляют 41,7 тысячи рублей», — отметили в HeadHunter.

На самые большие зарплаты претендуют пенсионеры, которые ищут работу в сфере добычи сырья – 99,2 тыс. рублей, в высшем менеджменте – 93,3 тыс. рублей. Наиболее скромные ожидания в сфере безопасности — 25,5 тыс. рублей и рабочего персонала — 29 тыс. рублей.

Общая доля людей пенсионного возраста на рынке труда в России составляет 1%. Больше всего их в Ленинградской (1,4%), Калининградской (1,3%) и Московской (1,2%) областях. Чаще всего резюме пенсионеров можно встретить в категориях «Домашний персонал» (7,1% от всех резюме), «Наука, образование» (2,6%), «Безопасность» (2,4%), «Медицина, фармацевтика» (2,2%) и «Бухгалтерия» (1,9%).

Ранее сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии для российских пенсионеров. По данным исследования, это такие вакансии, как оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар. Ежемесячный доход на этих должностях составляет 100–175 тыс. рублей.