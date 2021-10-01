Россияне назвали сферы, в которых больше всего добросовестных работодателей

Россияне считают самыми безопасными сферами для поиска работы медицину и фармацевтику, бухгалтерию и финансы, ЖКХ. Это показало исследование «Авито Работы» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Более половины соискателей (от 51% до 55%) заявили, что не сталкивались с уловками при поиске работы за последний год в этих сферах. Чуть меньше опрошенных (48%) не испытывали проблем с недобросовестными работодателями в сфере производства, добычи и обработки сырья и сельского хозяйства, а также в сфере маркетинга, PR и рекламы (47%).

В сфере образования и науки не сталкивались с уловками 46%, IT, интернет, телекома — 44%, фитнеса, салонов красоты – 41%, административной работы – 40%, туризма, ресторанов – 40%.

В среднем по России за последний год сталкивались с недобросовестными работодателями 58% соискателей, показало исследование. В городах-миллионниках, областных и районных центрах больше добросовестных работодателей (54-57%), отметили респонденты.

Россияне отметили, что поводом задуматься о добросовестности работодателя является вакансия с нечетко прописанными обязанностями (40%). Среди других признаков — отсутствие «белой» зарплаты, испытательный срок без оплаты или предложение слишком легкого или быстрого заработка (по 32%). Менее популярный признак – срок существования юридического лица работодателя (6%).

Эксперты посоветовали с осторожностью относиться к слишком заманчивым предложениям, прекращать разговор, если у вас выманивают деньги под видом обучения или оплаты спецформы, не присылать паспортные данные и внимательно читать договор, заранее узнавать обязанности, условия оплаты труда, график и место работы, проверять, не является ли фирма однодневкой или банкротом.

Опрос проводился онлайн среди 10 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее опрос карьерного портала myresume.ru показал, что большинство сотрудников российских компаний (91,9%) считают, что смогли бы делать свою работу и без надзора начальства. При этом более половины (67,8%) из них уверены, что без руководства рабочий процесс и его результат даже улучшится.

Подробности – в материале «Газеты.Ru».