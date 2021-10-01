Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» сократилась почти в три раза

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» в пятницу сократилась в 2,8 раза к уровню понедельника, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что за период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 млн кубометров в час, тогда как накануне в среднем она была на уровне 2,2 млн кубометров.

В «Газпроме» сообщили, что выполняют все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал-Европа» временное и связано с заявками одного из клиентов компании.

Газопровод «Ямал-Европа» может прокачивать до 33 млрд куб. м. в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Польским участком длиной 683 км владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, которое управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 октября цена на газ в Европе поднялась до $1200 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд. Предполагается, что одной из причин такого резкого увеличения цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа».

В Кремле в свою очередь полагают, что резкий рост цен на газ в Европе связан с развитием спотового рынка. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объемам поставок и выполняет все обязательства, рассматривая новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе.