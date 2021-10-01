Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы, тем самым обходя территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что стороны подписали два соглашения, суммарный объем по ним — до 4,5 млрд куб. м в год, каждый из контрактов действует 15 лет.

27 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали новый контракт на поставку газа – сроком действия до конца 2036 года. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Ранее Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.