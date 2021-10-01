Таможня США изъяла $6,5 млн фальшивых денег, оказавшихся купюрами из «Монополии»

Американская таможенная служба в течение нескольких дней конфисковала фальшивые доллары и евро на сумму свыше $6,5 млн, якобы доставленные в США из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление органа.

Пограничники США сообщили, что пять посылок с фальшивыми купюрами были обнаружены и изъяты в Филадельфии, штат Пенсильвания. Уточняется, что банкноты на общую сумму $6 511 294, были доставлены в США 14, 16, 17 и 28 сентября рейсами международной грузовой компании. Позднее специальная экспертиза подтвердила, что купюры оказались специальными «деньгами» для игры в «Монополию».

По предварительным данным, все эти посылки предназначались получателю в штате Иллинойс.

Фальшивомонетничество карается в США тюремным заключением на срок до 20 лет.

Ранее специалист рассказала, как распознать фальшивые деньги при помощи телефона — через специальные мобильные приложения.