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Ректор Финансового университета при правительстве России объявил об отставке

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров уйдет в отставку 15 ноября. Эту должность он занимал 15 лет. Как пишет РБК, об этом сам Эскиндаров заявил в интервью.

По словам Эскиндарова, он принял решение обратиться с просьбой об отставке к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 19 августа.

Эскиндаров объяснил свой уход. Он рассказал, что, когда в этом году приехал на брифинг приемной кампании с участием представителей ведущих вузов Москвы, то «обнаружил на встрече замечательных молодых людей, представлявших ведущие вузы».

Эскиндаров говорит: «Каким бы я себе ни казался молодым, прогрессивным, но впечатление дежавю присутствовало». По его словам, это был толчок, чтобы подумать о том, чтобы освободить место. По его словам, нужно думать о будущем университета и перспективе его развития.

В прошлом году миллиардеру и бизнесмену Михаилу Прохорову предложили пост декана в Финансовом университете при правительстве России. Как известно, Прохоров окончил Финансовый университет с красным дипломом в 1989 году.

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