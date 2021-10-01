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За 200%: названы отрасли с наибольшим темпом роста зарплат

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

За последние десять лет номинальные зарплаты выросли во всех отраслях отечественной экономики — среднемесячная зарплата в стране выросла в 2,3 раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расчет университета им. Плеханова.

В настоящее время самые высокие доходы у занятых в добыче полезных ископаемых. При этом, почти на 300% увеличился заработок в секторах, связанных с производством еды — сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охота и рыбоводство.

«В 2010-2014 годах средняя номинальная зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве начала увеличиваться на 3-3,5 тыс. рублей год от года», — рассказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Она отметила, что этому способствовали и санкции, повысившие спрос на продукцию российского производства.

Рейтинг по темпам роста зарплат также возглавили сферы здравоохранения (277,1%), образования (257,3%), металлургии (257,3%) и химической отрасли (242,6%), отметили эксперты. Они полагают, что во многом лидеры списка определяются господдержкой, а также рыночными факторами.

Ранее стало известно, как долго россиянам придется копить на квартиру в Москве.

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